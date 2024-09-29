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Ekimde yoğun mesai! İşte ekonomi yönetiminin ajandası

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 11:17
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Ekimde yoğun mesai! İşte ekonomi yönetiminin ajandası

Ekonomi yönetiminin gündemi ekimde de yoğun olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Ekim'de Ankara'da eylül ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise eylül ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını 15 Ekim'de kamuoyuna duyuracak.

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