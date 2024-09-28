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Ticaret Bakanlığı affetmedi! Konutta fahiş artışa 100 bin lira ceza

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 10:53
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Ticaret Bakanlığı affetmedi! Konutta fahiş artışa 100 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" haberleri üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine 100 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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