28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 10:58
ABONE OL
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azaldı. Perşembe gününü 71,09 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,54 dolar seviyesinde tamamladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör