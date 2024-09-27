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Ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye yorumu! "Enflasyon düşmeye devam edecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 23:46 Güncelleme: 28.09.2024 00:34
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Ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye yorumu! Enflasyon düşmeye devam edecek

ABD'li ekonomist Steve Hanke Türk ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hanke, bugün Türkiye'nin yıllık enflasyonunu %28,8 şeklinde ölçtüğünü belirterek "Bu oran, resmi oran olan %52/yılın çok altındadır." dedi. Ünlü ekonomist resmi oranın çok daha düşeceğini de ekledi.

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