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Enflasyonda 3 ayda 23,5 puanlık düşüş! Cevdet Yılmaz duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 11:33 Güncelleme: 28.09.2024 11:40
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Enflasyonda 3 ayda 23,5 puanlık düşüş! Cevdet Yılmaz duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz ekonomi politikalarında karalı olduklarını vurgularken enflasyonun son 3 ayda 23,5 puan düştü. Diğer yandan Türkiye'ye doğrudan yatırımların artacağını söyleyen Yılmaz "2024'ü 10 milyar dolar yatırımı aşarak kapatacağız." ifadelerini kullandı.

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