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Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! "Doğru yoldayız, düşüş devam edecek"

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 21:23 Güncelleme: 27.09.2024 21:29
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Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması! Doğru yoldayız, düşüş devam edecek

Türkiye'nin kararlı adımlarla ilerlediğini kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada düşüşün süreceğini ifade ederek "Gerçekten doğru yoldayız, borçlanma maliyetlerimiz, risk primimiz düşüyor, notumuz artıyor. Enflasyondaki düşüş süreci devam edecek, karamsarlığa yer yok" şeklinde konuştu.

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