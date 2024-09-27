27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

60 ay vadeli kredi kartı yapılandırma nedir, nereden yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 17:01
ABONE OL
60 ay vadeli kredi kartı yapılandırma nedir, nereden yapılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı borçlarına yönelik yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. 2024'te yürürlüğe girecek bu düzenlemeler, borç yapılandırma konusunda önemli fırsatlar sunuyor. Kredi kartı borcu olanlar için 60 aya kadar yapılandırma imkanı tanınırken, yeni faiz oranları da yakında açıklanacak. İşte detaylar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör