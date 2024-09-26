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Ticaret Bakanlığı İsrail ile ticaret iddialarını yalanladı!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:42 Güncelleme: 26.09.2024 14:49
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Ticaret Bakanlığı İsrail ile ticaret iddialarını yalanladı!

Ticaret Bakanlığı, bazı basın organlarında Türkiye ile İsrail arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin devam ettiği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin mazlumların yanında yer alan duruşunu gölgelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir kampanyanın parçası olduğunu vurguladı.

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