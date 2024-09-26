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Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! 156 milyar 392 milyon dolara yükseldi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:35 Güncelleme: 26.09.2024 15:22
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Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! 156 milyar 392 milyon dolara yükseldi

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 153 milyar 550 milyon dolardan 156 milyar 392 milyon dolara yükseldi. Bakan Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı." dedi.

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