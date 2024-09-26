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Rekabet Kurulu Başkanı Küle'den net uyarı: Rekabetçi yapıyı bozacak uygulamalara yaptırım

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:58 Güncelleme: 26.09.2024 15:06
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Rekabet Kurulu Başkanı Küle’den net uyarı: Rekabetçi yapıyı bozacak uygulamalara yaptırım

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fındık piyasasında rekabeti bozucu olabilecek gelişmeleri yakından izlediklerini ifade etti. Küle, "Rekabetçi yapıyı bozucu her türlü uygulama hızla yaptırıma konu olacaktır." uyarısında bulundu.

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