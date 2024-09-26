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Sosyal medyaya yeni düzenleme! Kolay vergileme imkanının kapsamı genişletildi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 11:13
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Sosyal medyaya yeni düzenleme! Kolay vergileme imkanının kapsamı genişletildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal medyada içerik üretenler için getirilen basit usulde vergileme uygulaması, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenleri kapsayacak.

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