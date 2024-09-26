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Muğla havalimanlarında yolcu rekoru

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:23
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Muğla havalimanlarında yolcu rekoru

Muğla'nın Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanlarında Ağustos ayında 1 milyon 725 bin 955 yolcuya hizmet verilirken, 2024 yılının 8 aylık döneminde 7 milyon 052 bin 475 yolcuya hizmet verildi.

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