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Büyük buluşma İstanbul'da! Gözler Rekabet Kurumu'nun toplantısında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:58 Güncelleme: 26.09.2024 14:59
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Büyük buluşma İstanbul’da! Gözler Rekabet Kurumu’nun toplantısında...

Rekabet Kurumu İstanbul'da düzenlenecek büyük etkinlikte Balkanlar Rekabet Platformu'nu konuk edecek. Toplantının açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle de katılacak. İşte detaylar...

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