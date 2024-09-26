26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'de gündem Türk ekonomisi: Bakan Şimşek yetkililer bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:30 Güncelleme: 26.09.2024 09:31
ABONE OL
ABD’de gündem Türk ekonomisi: Bakan Şimşek yetkililer bir araya geldi

79. BM Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör