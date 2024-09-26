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Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Maliyetler azaltılıyor | Sıfır araç alana kolaylık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 07:06 Güncelleme: 26.09.2024 07:07
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Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Maliyetler azaltılıyor | Sıfır araç alana kolaylık

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin uyum maliyetleri ile bildirim yükümlülüklerini azaltmak, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri uygulamaya alıyor. Sıfır araçlara e-tebligat uygulaması gelirken, ikinci elde manipülasyonun da önüne geçilecek. Öte yandan POS ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların kullanımı teşvik edileceği, bu yeni nesil kaydedici cihazları kullanmayanlara da 200 bin TL ceza verileceği belirtildi.

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