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Enerji Bakanı Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Faturalarda yüzde 60 devlet desteği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 16:21 Güncelleme: 25.09.2024 16:37
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Enerji Bakanı Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar: Faturalarda yüzde 60 devlet desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin yenilenebilir enerjide potansiyeli çok yüksek." ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar, faturalarda devletin sübvansiyonunun sürdüğünü ifade ederek "Doğal gaz faturalarının yüzde 60'ını devlet üstleniyor." dedi.

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