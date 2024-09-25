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Vergi mükelleflerini ilgilendiriyor! BA/BS formları tarih oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 09:02 Güncelleme: 25.09.2024 09:06
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Vergi mükelleflerini ilgilendiriyor! BA/BS formları tarih oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yaptı. Değişikliğe göre BA-BS formlarının eylül itibarıyla verilmesi zorunluluğu kalktı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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