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Borsa günü yükselişle tamamladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 18:37
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazanarak 10.029,73 puandan tamamladı. İşte en çok yükselen endeksler...

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