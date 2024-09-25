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Bakanlık harekete geçti! Tapuda yeni dönem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 09:21 Güncelleme: 25.09.2024 09:36
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Bakanlık harekete geçti! Tapuda yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı tapuda yeni bir döneme imza atıyor. Gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden işlem yapılması için çalışmalarını yürüten bakanlık, vergilendirme yükünü de bunun üzerinden yapacak. İşte haberin detayları...

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