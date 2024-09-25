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Palamut fiyatları 2024 | Palamutun tanesi ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 09:25
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Palamut fiyatları 2024 | Palamutun tanesi ne kadar, kaç TL?

Samsun’da palamut fiyatları, av sezonunun başlamasıyla birlikte önemli bir artış gösterdi. Karadeniz’deki olumsuz hava şartları, balıkçıların denize açılmalarını zorlaştırırken, bu durum palamudun tanesi için 150 liraya kadar çıkan fiyatlarla sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde tanesi 50 liradan satılan palamudun fiyatındaki bu ani yükselişin detayları merak ediliyor.

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