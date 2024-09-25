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Ticaret Bakanlığından fenomenlere 89 milyon ceza

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 11:45
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Ticaret Bakanlığından fenomenlere 89 milyon ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, dijital mecralar üzerinden "örtülü reklam" ile gelir elde eden fenomenler başta olmak üzere benzeri içerik ve paylaşımlarla ilgili yılın ilk 8 ayında 89 milyon 59 bin 840 TL idari para cezası kesti.

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