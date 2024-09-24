24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye'den 10 yıllık tahvil adımı! 4 kuruluşa yetki verildi | FT'den dikkat çeken analiz: Kamu maliyesine güç dezenflasyona katkı

ahaber.com.tr
Giriş: 24.09.2024 12:53 Güncelleme: 24.09.2024 13:17
ABONE OL
Türkiye’den 10 yıllık tahvil adımı! 4 kuruluşa yetki verildi | FT’den dikkat çeken analiz: Kamu maliyesine güç dezenflasyona katkı

Türkiye kamu maliyesini güçlendirmek ve dezenflasyon sürecini sürdürmek için ekonomide yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda dolar cinsinden 10 yıl vadeli yeni tahvil ihracı gerçekleştirmek isteyen Türkiye, Bank of America (BoA), BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verdi. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT) Türkiye'nin bu adımı ile ilgili bir yazı kaleme alırken, gelecek sene ödenmesi gereken borç miktarı yükünün tahvil ihracı ile hafifleyeceğine dikkat çekildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör