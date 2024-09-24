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Türkiye ile Almanya arasında 60 milyar dolarlık hedef

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 11:14 Güncelleme: 24.09.2024 11:19
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Türkiye ile Almanya arasında 60 milyar dolarlık hedef

Türkiye ile Almanya arasında ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmak için yeni adımlar atılıyor. Başkan Erdoğan bu kapsamda, dün (23 Eylül 2024) BM için bulunduğu ABD'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirirken; Bakan Şimşek de geçtiğimiz hafta Almanya'da dev şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelerek Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı. Alman şirketlerinin son 20 yılda Türkiye 12 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı öğrenildi.

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