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Türkiye Sigorta'dan rekor! Bir önceki yılı 8 ayda geçti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 13:57 Güncelleme: 24.09.2024 15:27
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Türkiye Sigorta’dan rekor! Bir önceki yılı 8 ayda geçti

Türkiye Sigorta, ağustos ayında toplam prim üretimini geçen yıla kıyasla yüzde 92 artırarak 64 milyar 308 milyon liraya ulaştırdı.

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