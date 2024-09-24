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THY'den "Pakistan Havayollarının satın alınacağı" iddialarına yalanlama

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 14:29
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THY’den Pakistan Havayollarının satın alınacağı iddialarına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağına dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Üstün söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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