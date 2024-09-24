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Bakan Şimşek Türkiye'deki fırsatları ABD'li yatırımcılara anlattı!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 10:16
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Bakan Şimşek Türkiye’deki fırsatları ABD’li yatırımcılara anlattı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 yatırımcı toplantısına katıldı.

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