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Borsa ve kriptoya vergi yok! Resmen açıklandı | Enflasyon muhasebesinde değerlendirme yıl sonunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 15:10 Güncelleme: 24.09.2024 15:43
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Borsa ve kriptoya vergi yok! Resmen açıklandı | Enflasyon muhasebesinde değerlendirme yıl sonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa ve kripto para gelirlerinin vergilendirilmesi düşüncesinin gündemlerinden kalktığını söyledi. Yılmaz, enflasyon muhasebesi uygulamasında ise bu yıl sonunda bir değerlendirme yapacaklarını ifade etti. A Para canlı yayınına katılan Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu, konuyla ilgili değerlendirme yaparken; "Yapılan açıklama tartışmaları bitiren bir açıklama." dedi.

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