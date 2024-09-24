24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Serum çılgınlığı kontrolden çıktı! Kuaförler bile uygulamaya başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 07:04
ABONE OL
Serum çılgınlığı kontrolden çıktı! Kuaförler bile uygulamaya başladı

'Evde sağlık hizmeti' adı altında internetten vitamin serumları pazarlanması insan sağlığını tehlikeye atan ciddi bir soruna dönüştü. Fiyatları 100 bin TL’ye kadar çıkan, kuaförlerde bile uygulanan kokteyl serumlar yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bilinçsiz vitamin takviyelerinin kalıcı sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirtiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör