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Gıda güvenliğinde yeni dönem! 1 Ekim'de başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 07:54 Güncelleme: 24.09.2024 08:01
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Gıda güvenliğinde yeni dönem! 1 Ekim’de başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğinde yeni bir dönemin aralanacağını duyurdu. Gıda güvenliğinin ‘kırmızı çizgi’ olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönemin 1 Ekim’de başlayacağını söyledi. Bakanlık, taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları en son Mart 2022’de açıklamıştı.

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