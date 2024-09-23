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Yenilenebilir enerji devrimi! Hedef 2030! Uzmanlardan Türkiye önerisi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 09:21 Güncelleme: 23.09.2024 09:26
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Yenilenebilir enerji devrimi! Hedef 2030! Uzmanlardan Türkiye önerisi

Rüzgar ve güneş enerjisinde 2030'a yönelik mevcut hedeflerini büyük bir farkla aşması beklenen Türkiye'nin, temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirmek için bu alanda daha iddialı hedefler koyabileceği belirtildi.

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