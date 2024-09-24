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Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu: Ton başına 2 bin 375 TL

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 17:08
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Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu: Ton başına 2 bin 375 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiği ifade edildi. İşte detaylar...

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