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Borsa İstanbul'da endeks güne yeşil başladı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 10:07 Güncelleme: 24.09.2024 10:08
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Borsa İstanbul’da endeks güne yeşil başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne açılışta yüzde 0,24 yükselişle başladı. Endeks 9.911,41 puandan işlem görürken, en çok yükselen bankacılık ve holding endeksi oldu.

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