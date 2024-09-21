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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 12:41
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Uraloğlu Türkiye'nin de günlük ortalama 3 bin 735 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sıradaki yerini de vurguladı.

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