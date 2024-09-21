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Merkez Bankası'nda zorunlu karşılık adımı: Oranlarda değişiklik

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 06:14 Güncelleme: 21.09.2024 06:15
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Merkez Bankası’nda zorunlu karşılık adımı: Oranlarda değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Karar ile birlikte kısa vadeli TL mevduat zorunlu karşılık oranı yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı. İşte detaylar...

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