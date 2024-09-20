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SPK duyurdu! Kripto platformlarına yeni düzenleme

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 18:36
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SPK duyurdu! Kripto platformlarına yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kripto platformlarına ilişkin yeni ilke ve esaslar duyuruldu. Alınan yeni kararlara göre müşteriler adına açılacak olan hesaplar açıkça ilgili platform müşterilerine ait olduğu belirtilecek şekilde tanımlanacak ve amacı dışında kullanılamayacak. Ayrıca farklı sosyal medya mecraları (Whatsapp, Telegram vb.) vasıtasıyla müşteri emirleri alınmayacak, emirlere ilişkin kayıtların güvenli ve doğru bir şekilde tutulması gerekecek.

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