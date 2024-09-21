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Çiftçiye özel destek: 3 ay faizsiz 12 ay vade

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 08:07
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Çiftçiye özel destek: 3 ay faizsiz 12 ay vade

Tarım Kredi Koorperatifi tarafından yapılan açıklamada çiftçilere destek vermek amacıyla yeni bir kampanyanın başladığı duyuruldu. Buna göre kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi ürünler üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli olarak satılacak. İşte detaylar...

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