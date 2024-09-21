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Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 12:16
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Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek toplantıya ilişkin "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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