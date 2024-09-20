20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı! Tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 09:53 Güncelleme: 20.09.2024 10:23
ABONE OL
TOKİ’den yüzde 25 indirim fırsatı! Tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyasının bu yıl 23 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Kurum, borcunun yüzde 25 ve fazlasını ödemek isteyen vatandaşların da indirimden yararlanabileceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör