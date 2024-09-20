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Küresel piyasalar Fed kararı sonrası yeniden pozitif

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 09:19
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Küresel piyasalar Fed kararı sonrası yeniden pozitif

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 4 yıl aradan sonra faiz indirmesiyle birlikte piyasalarda "yumuşak iniş" beklentileri arttı. Beklentilerin etkisiyle piyasalar yeniden pozitif seyrediyor.

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