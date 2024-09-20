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Borsa İstanbul'da endeks günün ilk yarısında geriledi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 13:19
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Borsa İstanbul’da endeks günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın kapanış gününün ilk yarısında yüzde 0,11 oranında değer kaybetti. Endeks 9.964,76 puandan işlem görürken, en çok gerileyen sektör spor oldu.

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