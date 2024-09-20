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Polyester elyaf ithalatı kararı Resmi Gazete'de

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 09:05
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Polyester elyaf ithalatı kararı Resmi Gazete’de

Polyester elyaf ithalatı için korunma önlemi uygulanmasına karar verildi. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, 23 Eylül'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

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