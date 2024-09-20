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Elektrikli araçlarla ilgili yeni düzenleme! 30 gün sonra başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 08:56
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Elektrikli araçlarla ilgili yeni düzenleme! 30 gün sonra başlıyor

Elektrikli ve haricen şarj edilebilir (plug-in hybrid) otomobillerin ihracatı ile ilgili yeni düzenleme yapıldı. Karara göre 7 bölgede en az 20 yetkili servis kurulması ve bakım yapacak kişilerde yeterlilik belgesi aranacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin 30 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken, bu tarihe kadar gerekli şartları sağlamayan markalar Türkiye'de satış yapamayacak.

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