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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TBMM'de sunum yapacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 11:28
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TBMM’de sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de toplanacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak. Karahan'ın sunumunda faiz kararları ile enflasyonla mücadele konularına değinmesi bekleniyor.

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