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İBB'den ucuz doğal gaza dava: İşçi maliyetlerimiz yüksek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 11:57 Güncelleme: 20.09.2024 12:15
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İBB’den ucuz doğal gaza dava: İşçi maliyetlerimiz yüksek

Son dönemde İstanbul'da geç okunma nedeniyle yüksek gelen su faturalarının ardından İBB'den yeni bir hamle daha geldi. İBB'nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ, EPDK'nın doğal gazdaki indirim kararının iptali için dava açtı. İGDAŞ davanın nedeni olarak işçi maliyetlerini gösterirken yapılan hamle İstanbulluların tepkisine neden oldu.

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