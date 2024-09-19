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Dev platform Türkiye'de! 4 milyon evin ihtiyacını karşılayacak

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 12:34
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Dev platform Türkiye’de! 4 milyon evin ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak olan Yüzer Üretim Platformu'nun Çanakkale'ye ulaştığını açıkladı.

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