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Faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi:

Faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi:

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 13:31
Fed 4,5 yıl aradan sonra faiz düşürdü. Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla bekleniyor. Altın Piyasası Uzmanı Nasri Amcalar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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