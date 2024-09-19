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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! 153 milyar doları aştı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 14:59
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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! 153 milyar doları aştı

Merkez Bankası'nın 13 Eylül 2024 haftasına ilişkin rezerv miktarı belli oldu. Haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre rezerv miktarı bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar yükselerek 153 milyar 550 milyon dolar seviyesine çıktı.

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