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Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaret açıklaması: Kapalıdır

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 14:37 Güncelleme: 18.09.2024 14:45
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Ticaret Bakanlığı’ndan İsrail ile ticaret açıklaması: Kapalıdır

İsrail ile ticareti kesen Ticaret Bakanlığı, bazı basın organlarında yer alan iddialara yanıt verdi. Bakanlık, 2 Mayıs 2024 tarihinden sonra Türkiye'den İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veya İsrail'den Türkiye'ye ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmadığını bildirdi.

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