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Engelli ve hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 13:33 Güncelleme: 18.09.2024 13:36
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Engelli ve hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

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