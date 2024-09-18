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Konut satışlarında yüzler gülüyor! 2023 yılını geride bırakacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 08:24 Güncelleme: 18.09.2024 08:38
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Konut satışlarında yüzler gülüyor! 2023 yılını geride bırakacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde konut satış sayısı, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu.

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